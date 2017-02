Pescara-Lazio, Oddo: "Gli altri allenatori hanno ragione su di noi! Domani Muntari in campo"

04/02/2017 18:56

PESCARA LAZIO ODDO CONFERENZA / Contro la sua ex Lazio Massimo Oddo spera di uscire dalla crisi infinita nella quale è piombata il suo Pescara: "Quando tanti allenatori dicono che la nostra classifica è bugiarda è la verità. Purtroppo però ciò che conta è la classifica. I ragazzi possono dare molto di più di ciò che hanno dato. Ci giocheremo le possibilità che restano fino alla fine", ha spiegato il tecnico del 'Delfino' quest'oggi in conferenza stampa.

Contro i biancocelesti, però, dovrà fare a meno di un nuovo acquisto: "Gilardino ha un'iperestensione al ginocchio, non è ancora pronto. Muntari invece sarà in campo, può dare esperienza, qualità e positività. Scalpita e non vede l’ora di darci una mano. La contestazione? Fa parte del calcio. Dipende sempre dai risultati. Ogni partita fa storia a sé. La Fiorentina è una delle squadre che giocano meglio la Lazio invece ha caratteristiche diverse. Proveremo a pressare alto".

D.G.