Calciomercato Juventus, 10 milioni ai bianconeri: Hernanes ad un passo dall'addio

04/02/2017 18:45

CALCIOMERCATO JUVENTUS HERNANES HEBEI - Lo scorso dicembre, il Guangzhou di Felipe Scolari aveva già tentato un assalto ma senza portare a compimento l'operazione. Ora Hernanes, potrebbe davvero lasciare la Juventus per sbarcare in Cina ma all'Hebei Fortune. Il giocatore, non a caso, non è stato inserito nella lista Champions e non figura nemmeno nell'elenco dei convocati di Massimiliano Allegri per il big match di domani contro l'Inter.

Stando agli ultimi rumors infatti, la trattativa tra i bianconeri e la formazione di Manuel Pellegrini sarebbe già in fase molto avanzata: la società asiatica avrebbe messo sul piatto 10 milioni di euro per il cartellino del 31enne centrocampista brasiliano. Tuttavia, il San Paolo, da tempo interessato all'ex Lazio, spera ancora di potersi reinserire. Se l'affare dovesse andare in porto, Hernanes ritroverebbe in Cina due vecchie conoscenze del campionato italiano: Lavezzi e Gervinho.

F.S.