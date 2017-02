Premier League, Niang gol, Gabbiadini non basta. Che spettacolo al 'Goodison Park'!

04/02/2017 17:58

PREMIER LEAGUE RISULTATI 24A GIORNATA NIANG GABBIADINI / Pioggia di gol questo pomeriggio sulla Premier. Dopo il 3-1 di Chelsea-Arsenal, nel pomeriggio sono arrivati altri 22 gol di cui 9 in una singola partita! Si tratta di Everton-Bournemouth terminata con un tennistico 6-3: autentico mattatore del match Lukaku che ha realizzato una quadripletta. Sorprendente sconfitta del Liverpool che cade contro l'Hull City, mentre il Sunderland strapazza il Crystal Palace 4-0 e riapre i giochi per la salvezza. Bene Niang che trova il primo gol con la maglia del Watford nella vittoria sul Burnley. In rete anche Gabbiadini (all'esordio) ma il Southampton si fa rimontare dal West Ham e perde 3-1. Chiude la vittoria di misura dell WBA sullo Stoke City.

Crystal Palace-Sunderland 0-4

Everton-Bournemouth 6-3

Hull City-Liverpool 2-0

Southampton-West Ham United 1-3

Watford-Burnley 2-1

West Bromwich Albion-Stoke City 1-0

D.G.