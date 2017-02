Juventus-Inter, i convocati di Pioli: c'è anche il baby Pinamonti!

04/02/2017 18:08

JUVENTUS INTER CONVOCATI PIOLI - Il match più interessante del 23esimo turno della Serie A, è senza dubbio quello tra Juventus ed Inter, in programma domenica alle 20.45. Per il 'Derby d'Italia', il tecnico dei nerazzurri, Stefano Pioli, ha convocato 24 calciatori, tra cui figura anche il 17enne attaccante Andrea Pinamonti.



Di seguito, l'elenco completo, diviso per ruolo:

Portieri: Handanovic, Carrizo, Berni.

Difensori: Andreolli, Ansaldi, Medel, Santon, Murillo, Miranda, D'Ambrosio, Nagatomo.

Centrocampisti: Gagliardini, Joao Mario, Kondogbia, Banega, Brozovic.

Attaccanti: Palacio, Icardi, Biabiany, Eder, Perisic, Candreva, Barbosa, Pinamonti.