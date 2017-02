Calciomercato Napoli, lontano il rinnovo di Ghoulam: i dettagli

04/02/2017 17:50

CALCIOMERCATO NAPOLI / Stallo tra Napoli e Faouzi Gholaum. Come riferisce 'Rai Sport', il club azzurro non ha formulato la sua ultima proposta per il rinnovo contrattuale: 1,8 milioni all'anno, un'offerta che non è negoziabile. Di contro il terzino algerino continua a chiedere 2,5 milioni annui. Una forbice consistente che ha posto la trattativa in stand by.

L'ex Saint-Etienne è legato agli azzurri fino al 30 giugno 2018.

D.G.