Tragedia Chapecoense, Falcao shock: "Dovevo esserci anche io su quell'aereo"

04/02/2017 17:29

CHAPECOENSE FALCAO AEREO - Sono impresse nella memoria di tutti noi le immagini della tragedia aerea che ha spazzato via la formazione brasiliana della Chapecoense. Incidente nel quale poteva essere coinvolto anche Paulo Roberto Falcao. E' stato infatti lo stesso 63enne ex centrocampista di Roma e Internacional a rivelarlo ai microfoni di 'San Marino RTV': "Su quel volo dovevo esserci anche io come commentatore della Fox. Non mi assilla il pensiero della morte ma cosa c'è dopo. Devo sempre controllare tutto, per questo sono andato in terapia da un analista freudiano".

Falcao ha poi parlato anche di calcio, tornando con la memoria al celebre rigore non calciato nella sfida tra i giallorossi e il Liverpool: "Non ho mai raccontato una cosa al proposito, ovvero che ero il quinto rigorista della Roma e dunque quel rigore non l'avrei mai tirato comunque, per via degli errori di Conti e Graziani".

Passando al confronto tra i due miti assoluti, Maradona e Pelè, il 'Divino' ha affermato: "Il più forte? Risponderò con la frase di Pelè: prima di dimostrare d'essere il più forte al mondo, Maradona deve dimostrare d'essere il più forte argentino, più di Di Stefano e Messi".

Battuta infine sull'attuale capitano della formazione di Trigoria, Francesco Totti: "Lui è un mito e il mito deve essere prima di tutto felice. Totti è un leader tecnico".

F.S.