Bundesliga, Bayern Monaco-Schalke 1-1: Lewa non basta, si stoppa la striscia di vittorie

04/02/2017 17:23

BUNDESLIGA BAYERN MONACO SCHALKE 04 / Frena in casa il Bayern Monaco e vede stopparsi la striscia di vittorie consecutive, che si ferma quindi a sette. All''Allianz Arena' lo Schalke 04 riesce a strappare un prezioso pareggio: i bavaresi riescono a passare in vantaggio al 9' grazie al solito Lewandowski, ma dopo appena 4 minuti Naldo riequilibra il match su punizione, grazie anche alla complicità di Neuer. Un pari che fa sorridere la RB Lipsia: in caso di successo sul Borussia Dortmund si riporterebbe a -1 dalla vetta.

Bayern Monaco-Schalke 04 1-1: 9' Lewandowski (B), 13' Naldo (S)

CLASSIFICA: Bayern Monaco 46, RB Lipsia 42*, Hoffenheim 34, Hertha Berlino 33, Colonia 32, Eintracht Francoforte 32*, Borussia Dortmund 31*, Friburgo 26, Bayer Leverkusen 24, Borussia Moenchengladbach 23, Schalke 04 22, Mainz 22, Augsburg 21*, Wolfsburg 19, Werder Brema 16, Amburgo 16*, Ingolstadt 15, Darmstadt 9*.

*Una partita in meno

D.G.