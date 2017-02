04/02/2017 17:11

WATFORD BURNLEY NIANG GOL / Non solo Gabbiadini: quella odierna è una giornata di gloria per i nostri ex attaccanti. L'ex attaccante del Napoli ha segnato all'esordio con la maglia del Southampton realizzando la sua prima rete in Premier. Stessa sorte, giunta però alla seconda presenza, per Mbaye Niang che ha realizzato il secondo gol del Watford sul Burnley con bel colpo di testa alla scadere del primo tempo.

D.G.