Genoa-Sassuolo, Juric: "Invidio il loro modello. Pandev mi fa impazzire, Palladino gioca"

04/02/2017 16:51

GENOA SASSUOLO CONFERENZA JURIC / Reduce da 2 pareggi consecutivi, arrivati dopo una lunga sequenza di sconfitte, il Genoa vuole tornare alla vittoria che manca ormai dal lontano 27 novembre. "Il punto conquistato a Firenze ci voleva. E' stato un bel segnale e una bella iniezione di fiducia. Questa è stata una buona settimana dove la squadra ha lavorato bene", ha spiegato il tecnico Ivan Juric nell'odierna conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo. Di seguito i passaggi più importanti:

FORMAZIONE - “Veloso è ancora un po' indietro, mentre Cataldi è pronto. Anche Rigoni è guarito ma ha un solo allenamento con il gruppo nelle gambe. Quindi vedremo. Taarabt non è ancora in piena forma ma è comunque già molto meglio rispetto a quando è arrivato. Pandev mi fa impazzire a livello umano. Si allena con umiltà ed è un grande professionista. Poi quando nelle ultime gare è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene quindi lo tengo assolutamente in considerazione. Palladino ha giocato sempre in questa prima parte di stagione e anche bene. E' quindi già pronto per giocare. Ha qualità, è un grande professionista e sa gestirsi bene. Sicuramente sarà in campo domani. Simeone lavora tanto. Impara e ha cervello. Gli fai vedere le cose e lui le analizza e poi le applica. E' importante avere un giocatore così. Quando l'ho visto giocare in Argentina ho detto: questo è da prendere subito. Poi però ti chiedi se riuscirà a imparare a gestire la palla e a fare certi movimenti. Ma lui ha dimostrato di essere davvero un grande attaccante”.

SASSUOLO - "Io invidio molto il modello Sassuolo. E' fantastico. Hanno tanti giocatori giovani e bravi come ad esempio Ricci, Ragusa o Politano. Sono una squadra con tanti italiani davvero molto bravi che sanno giocare a calcio. Mi piace davvero tutto del Sassuolo. Noi ora abbiamo dei giocatori con molte qualità tecniche. Magari abbiamo forse perso qualcosa sul piano fisico e dell'aggressività ma possiamo fare meglio a livello di gioco. Dobbiamo riuscire a ritrovare i meccanismi della prima parte di campionato".

D.G.