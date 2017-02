Real Madrid, Zidane: "Voglio che Pepe resti qui!"

04/02/2017 16:45

REAL MADRID PEPE ZIDANE / L'Hebei Fortune sta tentando Pepe a trasferirsi in Cina con una sontuosa offerta da 11 milioni all'anno. Il centrale portoghese, che andrà in scadenza a giugno col Real Madrid, ci sta riflettendo consapevole di avere tempo fino al 28 febbraio (data della chiusura del calciomercato in Cina) per dedicere.

Intanto il suo allenatore Zinedine Zidane gli ha mandato un messaggio inequivocabile: "E' un giocatore importante per noi e voglio che resti qui. Sta guarendo dal suo infortunio e sta sempre meglio. Non dobbiamo pensare a quello che succederà a giugno, ma solo al presente. Poi a giugno vedremo cosa succede. Per tutto quello che ha fatto Pepe in questi dieci anni a Madrid siamo tenuti a rispettare ogni sua scelta", le sue parole riportate da 'El Mundo'.

D.G.