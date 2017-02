Southampton-West Ham, è subito Gabbia-gol!

04/02/2017 16:27

SOUTHAMPTON WEST HAM GOL GABBIADINI / Sono bastati appena 13 minuti a Manolo Gabbiadini per farsi conoscere dai suoi nuovi tifosi. Schierato titolare in Southampton-West Ham, l'ex attaccante del Napoli ha lasciato subito il segno: lanciato in profondità da un compagno si è presentato di fronte a Randolph e - da posizione defilata - l'ha infilato sul proprio palo con una mancino di rara potenza. Gol all'esordio per la punta azzurra. E se il buongiorno si vede dal mattino...

D.G.