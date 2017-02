04/02/2017 16:39

BAYERN MONACO OFFERTA ALLI TOTTENHAM / Tutti pazzi per Dele Alli. Il centrocampista tuttofare del Tottenham piace sia a Real Madrid che al Barcellona, ma l'interesse più concreto sembrerebbe arrivare dalla Germania: come rivela 'The Times', infatti, il Bayern Monaco è pronto a fare follie pur di acquistarlo in estate e starebbe preparando un'offerta faraonica da 98 milioni di euro per convincere gli 'Spurs'.

D.G.