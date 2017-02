Chievo-Udinese, Delneri: "De Paul come Callejon. Gnoukouri ko"

04/02/2017 16:12

CHIEVO UDINESE DELNERI / Domani Gigi Delneri tornerà nello stadio che lo ha lanciato nel grande calcio: la sua Udinese farà visita al Chievo. Una gara che l'allenatore friulano ha presentato in conferenza stampa: "Ho lasciato un bel ricordo? Eravamo più giovani. E' stata una bella storia, che racchiude un po' tutto quello che il calcio può rappresentare: gioco, entusiasmo, favola nata per molti motivi e tante sfaccettature. Un piccolo borgo che lotta contro le grandi è sempre bello. E' stata una bellissima esperienza. Sento ancora tanti giocatori di quel tempo, come Corradi e Perrotta. All'epoca il Chievo Verona è stata la seconda squadra più amata d'Italia. L'Europa conquistata lì valse un po' uno scudetto. Ho visto somiglianze con la storia del Leicester di Ranieri. Era un gruppo di uomini veri, con i tasselli tutti al posto giusto, con grande cultura del lavoro. Quell'anno lì il Chievo diede spunto a parecchi per provare a migliorarsi".

MATCH - "Siamo due squadre che sul campo mettono sempre tanta energia. Loro facendo il colpo a Roma contro la Lazio si sono risollevati. Noi abbiamo vinto contro una grande, sfruttando bene le occasioni create, ma non dobbiamo cullarci su questo, bensì prendere spunto da questo per continuare a fare bene".

WIDMER - "Gioca? Sicuro. Siamo molto contenti del suo recupero. Doveva solo mentalizzare l'operazione e mi sembra che ci sia anche sotto questo punto di vista. Giocherà al posto di Faraoni infortunato, sottolineando ancora una volta come Angella lì abbia comunque fatto una grande partita".

DE PAUL - "Sta trovando il ruolo, che è una cosa fondamentale per la valorizzazione delle caratteristiche del giocatore. Per giocare a livelli importanti, certi ruoli sono adatti e altri no. Ha gamba, dribbling, ora anche chiusure difensive importanti. Con tutte le proporzioni, deve somigliare in campo a Callejon del Napoli, perché ora nel calcio l'esterno deve tornare ad aiutare. Sta migliorando molto, ma deve ancora lavorare molto".

GNOUKOURI - "E' infuenzato e non sarà della gara".

D.G.