Roma-Fiorentina, la carica di Chiesa e Bernardeschi: "Pronti a prenderci i tre punti"

04/02/2017 16:06

ROMA FIORENTINA CHIESA BERNARDESCHI / La Fiorentina avvisa la Roma: "Siamo carichi e pronti per andare a Roma e portare i tre punti a casa". Parola di Federico Chiesa, nuovo talento della rosa di Sousa che ha preso la parola a margine di un evento organizzato dal 'Viola Club Casciana Terme'. "Il calore dei tifosi per noi è molto importante, decisivo, conosciamo l’affetto della gente e sappiamo che è fondamentale per darci la giusta carica", ha concluso il centrocampista. Assieme a lui anche il numero 10 dei viola, Federico Bernardeschi: "Siamo carichi", il secco messaggio del fantasista.

D.G.