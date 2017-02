Genoa-Sassuolo, Di Francesco: "A giugno qualcuno partirà. Defrel..."

04/02/2017 15:57

GENOA SASSUOLO DI FRANCESCO / Intervenuto in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, ha parlato della gara di domani contro il Genoa: "Loro sono un'ottima squadra. Sono molto contento di questa settimana, abbiamo lavorato come non succedeva da tempo, un po' per le assenze, un po' per la frenesia di fare punti. Voglio una squadra convinta, che metta in campo anche un po' di spregiudicatezza, la voglia di far male all'avversario che è mancata un po' contro la Juventus".

CAMPIONATO - "Già chiuso? Chi si accontenta non può fare questo lavoro e non può lavorare come me, non possiamo essere soddisfatti di avere 24 punti e di averne lasciati tanti per strada. In più le squadre dietro possono sempre ripartire. Dobbiamo ritrovare un po' di bellezza, che questa squadra ha sempre avuto. C'è mancato poco per fare il salto di qualità in tante gare e avere quei pochi punti che ci consentirebbero di essere già a sinistra della classifica. Abbiamo le capacità di poterlo fare, e dobbiamo farlo perché arrivare oltre non credo sia possibile".

CALCIOMERCATO - "Nel mercato non sono partiti i calciatori cercati da altri club, anche se credo che - se non è oggi - a giugno qualcuno andrà via. Bisogna mantenere solido il gruppo e sapere che per avere un certo appeal bisogna crescere ancora molto. Defrel? Non ci sarà perché ha un problemino al ginocchio che si porta dietro da tempo, abbiamo deciso di farlo curare".

D.G.