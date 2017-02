Liga, UFFICIALE: rinviata Celta-Real Madrid

04/02/2017 15:48

LIGA CELTA REAL MADRID RINVIATA / Seconda partita rinviata per il maltempo: dopo Deportivo-Betis, anche Celta Vigo-Real Madrid non si giocherà in questo fine settimana. La decisione è stata presa dal sindaco di Vigo, Abel Caballero, che ha motivato così la sua scelta ai microfoni di 'Cadena Ser': "Ho già parlato con il presidente del Celta e si sta preparando la relazione tecnica. La decisione è irreversibile. Lo stadio non è in condizioni e la priorità va alla sicurezza. In queste condizioni domani non si può giocare". La partita tra Celta e Real era in programma domani sera alle 20.45, ora si dovrà trovare una nuova data per il recupero. Il maltempo che sta flagellando la Spagna negli ultimi giorni ha causato diversi danni allo stadio del Celta, parte del tetto è volata via, spingendo il sindaco a imporre il rinvio del match.

B.D.S.