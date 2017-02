05/02/2017 02:39

CALCIOMERCATO LIONE LACAZETTE / Alexandre Lacazette è pronto a cambiare squadra: lo dice lo stesso attaccante del Lione parlando ai giornalisti sul suo futuro. "Dipenderà dalla squadre che mi cercheranno - le sue parole -. Sono pronto ad andare via, ma se non sarà per progredire non si farà nulla".

B.D.S.