Calciomercato Juventus, Rakitic più lontano: passi avanti verso il rinnovo

04/02/2017 15:28

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC / Il futuro di Ivan Rakitic con ogni probabilità sarà ancora in Spagna. Per la precisione in Catalogna. Come mette in evidenza 'Marca', infatti, il centrocampista croato si avvicina al rinnovo col Barcellona: ieri è andato in scena un incontro tra la dirigenza azulgrana e l'agente del giocatore, Arturo Canales, che ha avvicinato la parti.

Non è ancora stata raggiunta un'intesa a livello economico, però c'è l'accordo sulla durata dell'estensione: il Barça lo considera un giocatore fondamentale e vuole prolungargli il contratto fino al 2022, facendogli praticamente chiudere la carriera da loro. La volontà del giocatore è di rinnovare, quella del club anche: le prossime settimane saranno decisive visto che il patron Bartomeu ha posto tra le sue priorità la firma del numero 4.

Come vi abbiamo svelato, per Rakitic ci sono state delle richieste di informazioni da parte di Juventus e Manchester City.

D.G.