Premier League, Chelsea-Arsenal 3-1: troppo Conte per Wenger!

04/02/2017 15:25

CHELSEA ARSENAL CONTE HAZARD / Ottima prova del Chelsea di Conte contro l'Arsenal di Wenger. Per molti era questo l'esame decisivo per i 'Blues', chiamati a chiudere, seppur parzialmente, la stagione. Il vantaggio del Chelsea in classifica è importante ma è soprattutto il gioco a impressionare. Il gruppo si aiuta e Conte esulta in allegria con i tifosi, in un'atmosfera di festa, esaltata dal gol con polemica di Alonso, ma soprattutto dalla rete fenomenale di Hazard, che da solo mette in imbarazzo la difesa dell'Arsenal. A gara finita poi, ci pensa Fabregas a mettere il punto esclamativo. Pallonetto splendido su errore di Cech.

CHELSEA-ARSENAL 3-0

13' Alonso (C), 53' Hazard (C), 85' Fabregas (C), 91' Giroud (A)

CLASSIFICA: Chelsea 59 punti, Tottenham 47, Arsenal 47, Liverpool 46, Manchester City 46, Manchester United 42, Everton 37, WBA 33, Burnley 29, Stoke 29, West Ham 28, Southampton 27, Watford 27, Bournemouth 26, Leicester 21, Middlesbrough 21, Swansea 21, Crystal Palace 19, Hull City 17, Sunderland 16.

L.I.