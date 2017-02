Roma, perla di Gerson con la Primavera. In campo anche Grenier e l''intrigo' Nani

04/02/2017 15:17

ROMA PRIMAVERA GERSON GRENIER NANI / Reduce dal mancato approdo al Lille che ha scombinato i piani di calciomercato della Roma, Gerson ha deciso di deliziare i tifosi con la Primavera giallorossa. Nel corso dell'odierno match contro il Pisa, il brasiliano - schierato mediano da De Rossi senior - ha realizzato il gol del 5-0 con uno stupendo sinistro a giro da fuori area che si è insaccato sotto il sette.

Oltre all'ex Fluminense, spazio sul terreno di gioco anche per Grenier e Nani, difensore per il quale è in corso una diatriba col Lanus che rivendica ancora la titolarità del suo cartellino.

D.G.