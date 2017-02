Atalanta-Cagliari, Gasperini: "Ecco come stanno i nuovi"

04/02/2017 15:14

ATALANTA CAGLIARI CONFERENZA GASPERINI / Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa prima di Atalanta-Cagliari. Il tecnico nerazzurro spiega: "Sarà una partita difficile, è un momento importante per noi e sarebbe bello vincere per rimanere nella parte alta della classifica e dare continuità a questo momento positivo. Sarà fondamentale iniziare bene e sviluppare il nostro gioco".

Sul Cagliari, il tecnico bergamasco dice: "Incontriamo una squadra che hai dei valori e che sta facendo un ottimo campionato, ma giochiamo davanti al nostro pubblico e puntiamo ad ottenere il massimo. La squadra sta bene, anche i nuovi arrivati si sono presentati in buon stato di forma, sono a disposizione per domani".

B.D.S.