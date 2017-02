Calciomercato Inter, Klopp mette nel mirino un big

04/02/2017 15:02

CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC LIVERPOOL / Minaccia Liverpool per l'Inter. Come riferisce il ‘Corriere dello Sport', Jürgen Klopp non sarebbe soddisfatto del rendimento di Mignolet e Karius, motivo per il quale è alla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione.

Secondo la testata italiana, l’obiettivo numero uno è Samir Handanovic che in estate ha rinnovato fino al 2019. I 'Reds', inoltre, non sono gli unici interessati allo sloveno: in fila ci sono anche il Chelsea e il Manchester United.

D.G.