TWITTER - Juventus, Chiellini e la romantica dedica alla figlia

04/02/2017 15:01

JUVENTUS CHIELLINI CANTANTE / Ruvido in campo, tenero fuori: è il doppio volto di Giorgio Chiellini, difensore con fama di cattivo sul rettangolo di gioco ma romantico in famiglia. Il calciatore della Juventus sui social ha pubblicato un video dove si cimenta con il canto e dedica 'Come te non c'è nessuno' alla figlia Nina "che riesce ad aprire il mio cuore con solo un sorriso".

B.D.S.