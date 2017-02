Manchester City, pace fatta tra Yaya Toure e Guardiola: arriva il rinnovo

04/02/2017 14:54

MANCHESTER CITY RINNOVO YAYA TOURE / Pace fatta tra Yaya Toure e Pep Guardiola. Da sicuro partente, infatti, il centrocampista ivoriano è riuscito a ritagliarsi un proprio spazio nel Manchester City del tecnico catalano tanto collezionare 15 presenze (condite da 6 gol) tra campionato e coppa.

Una scalata che potrebbe valergli ora il rinnovo contrattuale: come riferisce 'Manchester Evening News', visto il brutto infortunio di Gündogan - che ha chiuso la stagione e potrebbe impiegare diversi mesi per tornare al top il prossimo anno - Guardiola sta pensando di proporre un prolungamento annuale al massiccio centrocampista che andrà in scadenza a giugno.

D.G.