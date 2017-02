Tv, Diletta Leotta ufficializza: "Sarò ospite a Sanremo"

04/02/2017 14:38

TV SAN REMO GATTUSO / Tra tra giorni partirà ufficialmente Sanremo 2017, il Festival della canzone italiana. Un evento, giunto alla sua 67° edizione, che ogni anno conta la presenza di moltissimi ospiti illustri non solamente legati al mondo della musica: una di loro sarà Diletta Leotta, bella conduttrice di 'Sky Sport'. A svelarlo è lei stessa, 'pizzicata' da Gennaro Gattuso: "Complimenti, non so se è vero, farai Sanremo ho letto", le ha chiesto il tecnico del Pisa poco prima del kick off della gara contro l'Entella. Pronta la conferma della Leotta: "Hai letto bene sì, grazie".

D.G.