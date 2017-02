Leicester, Ranieri contro la squadra: "Se non credete più in me andate dal presidente!"

04/02/2017 14:32

LEICESTER RANIERI / I fasti dello scorso anno sono un lontano ricordo. Il Leicester City campione in carica della Premier sta vivendo una profonda crisi di risultati: non vince dallo scorso 31 dicembre, è reduce da 3 sconfitte di fila e si appresta ad ospirare il Manchester United di Mourinho: "Se i giocatori non credono più in me devono andare dal presidente e dire 'per favore, cambiatelo'. Ma penso e credo che non sia così, immagino che siamo ancora uniti", ha sbottato Claudio Ranieri in conferenza stampa.

Il tecnico delle 'Foxes' ha poi aggiunto: "Siamo tutti sotto pressione, l'allenatore lo è sempre, ma non è il mio primo anno in panchina. I ragazzi vogliono vincere e devono lottare per il Leicester, non per me. Non parlo del mio futuro con la proprietà o la dirigenza, non l'ho mai fatto. Sappiamo come funziona nel calcio: quando le cose vanno bene, sono tutti fantastici, quando cominci a perdere, l'allenatore è scarso e così via".

D.G.