Pescara-Lazio, Inzaghi: "Che gara con l'Inter. Keita? Voglio allenarlo ancora"

04/02/2017 14:20

PESCARA LAZIO INZAGHI / In conferenza stampa Simone Inzaghi ha presentato la sfida della sua Lazio contro il Pescara, che dovrà segnare la riscossa dei biancocelesti dopo la sfida contro il Chievo. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Speravo di poter andare avanti. Volevo la semifinale. La Coppa Italia è un torneo importante per noi e con l'Inter abbiamo disputato una grandissima gara. Ora ce la giocheremo con la Roma. Al momento però soltanto testa al Pescara".

PESCARA - "Tutto dipenderà dall'approccio alla gara. Domani dovremo essere concentrati e sempre sul pezzo. Sappiamo che la classifica non rispecchia il loro valore reale".

KEITA - "E' tornato molto bene dalla Coppa d'Africa. Ha fatto tre allenamenti al meglio. Può giocare dall'inizio o entrare a gara in corso. Abbiamo faticato tanto e farò dei cambi. Rinnovo? E' giovane e ha margini per migliorare. E' un calciatore importantissimo e vorrei allenarlo anche in futuro. Ovvio ci siano delle dinamiche, è però difficile trovare elementi simili in giro".

MERCATO - "Siamo al completo. C'era però qualche giocatore che ha espresso il desiderio di andare via, come Cataldi, Leitner e Kishna, vedendo che facevo altre scelte".

DE VRIJ - "Era un po' affaticato. Gli abbiamo concesso un giorno in più per riposare. E' disponibile. Vedremo poi se giocherà o meno".

L.I.