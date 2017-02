Milan-Sampdoria, Giampaolo: "E' ora di crescere in trasferta. Nessun dubbio sul portiere"

04/02/2017 14:14

MILAN SAMPDORIA GIAMPAOLO CONFERENZA / Reduce dalla bella vittoria sulla Roma, la Sampdoria ora affronta il Milan al 'Meazza'. Una gara che mister Marco Giampaolo ha presentato nella canonica conferenza stampa della vigilia: "Contro i giallorossi siamo andati a prenderci quello che avremmo meritato prima - ha esordito il tecnico doriano - Abbiamo rimesso le cose più o meno apposto. La partita con il Milan è complicata perchè è una squadra forte, con un'identità forte, ha giocatori forti fra le linee. E' una squadra che ci impegnerà molto e il nostro comportamento in campo deve essere di precisione perchè il gioco del Milan può darci fastidio".

ORARIO - "Giocare durante l'ora di pranzo è un problema? No, faceva più effetto all'inizio, un paio di anni fa quando sono iniziate partite in questi orari. Ormai ci siamo abituati. Fatti gli stessi punti più o meno con le grandi e con le piccole? Non la leggo negativamente questa statistica. Significa che la squadra ha affrontato tutti con la stessa idea di gioco. Non abbiamo fatto fase difensiva con le grandi ma ce la siamo giocata. E così abbiamo fatto con le altre. E poi ci vediamo dove collocare la Samp, siamo in una fase di crescita e a maggio vedremo chi siamo stati".

PROBLEMI IN TRASFERTA - "Quello è un dato negativo che dobbiamo in qualche modo aggiustare perchè è possibile che sia dipeso da un processo di crescita dove fuori casa abbiamo faticato".

NUOVI ACQUISTI - "Bereszynski è ancora un problema. Ci fidiamo del fatto che il giocatore abbia un suo score. Può commettere degli errori ma migliorerà. Per Simic è difficile, è una realtà nuova che non conosce. E' un ragazzo su cui la società ha puntato, è un ragazzo che cercherà di maturare. Un po' come Skriniar l'anno scorso. L'importante è che il profilo sia di prospettiva".

PORTIERI - "Lì non ci sono mai stati dubbi. Il portiere titolare è Viviano. Puggioni ha avuto la bravura e la professionalità di farsi trovare pronto".

D.G.