Napoli, Fabio Cannavaro: "Bel gioco? Serve vincere. Mai chiesti giocatori azzurri"

04/02/2017 13:18

CINA CANNAVARO NAPOLI / Nel corso dell'ultimo mercato Fabio Cannavaro e le ampie disponibilità economiche del suo Tianijin Quanjian hanno fanno tremare molti tifosi, italiani e non. Tante le offerte presentate e casi di mercato incredibili, come quello che ha visto protagonista Kalinic.

Intervenuto a 'Radio Crc', l'ex Pallone d'Oro ha parlato di Napoli e fatto chiarezza su alcune voci inesatte: "Faccio esperienza all'estero e, oltre ad allenare, posso costruire la squadra. Questo è stimolante. Il mio presidente è ambizioso e mi ha chiesto di provare a ridurre il gap con le prime squadre in Cina".

REGOLE - "Sono cambiate, ora dei cinque stranieri, se ne possono usare solo tre".

TATTATIVE - "E' sempre stato in cima alla mia lista. Ci siamo informati però anche su altri giocatori, come Cavani. Non ho chiesto Gabbiadini, che non è funzionale al mio sistema di gioco. Nessuna richiesta neanche per Mertens e Hamsik".

NAPOLI - "Mi piace guardare le gare del Napoli. Prendo anche un po' ispirazione. E' forse una delle migliori d'Italia. Occorre però vincere e non essere soltanto belli. Real? Mi vengono i brividi. In quel doppio confronto io facevo il raccattapalle. Il Napoli segna e può far bene. Dovrà stare attento all'impatto".

L.I.