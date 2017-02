Calciomercato Milan, il sì di Caceres si fa attendere: le ultime

04/02/2017 13:27

CALCIOMERCATO MILAN CACERES / Un sì che tarda ad arrivare: tra Martin Caceres e il Milan sembrva tutto fatto dopo le visite mediche e invece la trattativa è in stand by bloccata dal nodo contratto. Tra l'offerta dei rossoneri e le richieste del calciatore c'è ancora distanza e l'ex Juventus deve dare una risposta alla società. Come riferisce 'Sky', possibile che nelle prossime ore vadano in scena dei nuovi contatti dai quali arriverà poi la decisione definitiva.

B.D.S.