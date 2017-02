04/02/2017 13:04

GENOA PERIN / Impegnato presso Villa Stuart per completare il proprio percorso di riabilitazione, Mattia Perin fa passi in avanti verso il ritorno in campo.

In clinica c'è però anche tempo per divertirsi, provando a non pensare all'ennesimo stop di una carriera in procinto di esplodere. In un video pubblicato sui social lo si vede infatti cimentarsi in un tuffo a bomba in piscina, tra le risate generali.

L.I.