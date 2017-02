Palermo-Crotone, Lopez: "Diamanti è importante. Situazione complicata"

04/02/2017 12:32

PALERMO CROTONE CONFERENZA LOPEZ / Dopo il pareggio di Napoli, il Palermo vuole provare a riaprire il discorso salvezza vincendo lo scontro diretto contro il Crotone. Ne ha parlato in conferenza stampa Diego Lopez: "Credo in questa squadra, credo nei ragazzi che compongono questa rosa. Comprare tanto per comprare non avrebbe avuto senso. La situazione è complicata ma i ragazzi hanno grande qualità e sono molto fiducioso sulle loro capacità. E' una gara da vincere".

Lopez parla di Diamanti: "E' un calciatore importante, lo conosciamo tutti. L'obiettivo è riaprire il discorso salvezza: vincendo domani possiamo dare un segnale importante al campionato. Voglio una squadra tosta, che sa che deve migliorare ma resta squadra, come abbiamo fatto a Napoli". Infine sui nuovi, il tecnico rosanero dice: "Sunjic ha tutto per fare bene. Silva lo vedo come attaccante esterno, ha grande qualità e tecnica".

B.D.S.