Torino, Benassi ci crede: "E' il miglior gruppo granata"

04/02/2017 12:27

TORINO BENASSI / Alla conferenza stampa pre gara del Torino ha preso parte anche Benassi, che ha parlato soprattutto del gruppo granata: "Baselli deve migliorare come dobbiamo farlo tutti noi. In campo lo vedo molto più grintoso, come gli chiedeva il mister. Dall'allenamento sembra ci siano dei miglioramenti. Soltanto il campo però potrà dirlo".

TORINO - "E' il mio terzo anno e penso che, come ha detto Cairo, questo sia la miglior rosa vista, sia per qualità che per punti fatti":

L.I.