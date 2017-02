04/02/2017 12:14

FIORENTINA CHIESA ROMA / Federico Chiesa è l'uomo del momento in casa Fiorentina. Il giovane attaccante ha parlato dei tifosi e della sfida alla Roma durante un evento organizato dal Violaclub Casciana Terme."Siamo carichi e pronti ad andare a Roma per vincere. Tifosi? Il loro calore è decisivo. Conosciamo l'affetto della gente, è fondamentale per darci la giusta carica e andare avanti in maniera positiva in questa stagione".

B.D.S.