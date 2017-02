04/02/2017 12:05

MILAN BERLUSCONI MILANELLO / Per la prima volta in stagione Silvio Berlusconi fa visita al Milan: il presidente rossonero è atteso a Milanello per incontrare Vincenzo Montella e la squadra. Si tratta del 'debutto' in stagione: il numero uno del club lombardo manca a Milanello dallo scorso mese di maggio.

B.D.S.