Juventus-Inter, Allegri: "Dybala da Pallone d'Oro. Scudetto? Nerazzurri primi candidati"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

04/02/2017 12:00

JUVENTUS-INTER CONFERENZA ALLEGRI / Massimiliano Allegri incontra i giornalisti in sala stampa alla vigilia della partita di campionato contro l'Inter, commentanto le ultime news Juve. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "E' normale che Marchisio stia subendo un po' di contraccolpo. E' una cosa fisiologica. Si parla tanto però del modulo. Avessi saputo di tutta questa confusione, non avrei fatto alcun cambio (ride ndr). Barzagli? Stamattina aveva ancora la febbre e non si è allenato. Potrebbe venire in ritiro, è da vedere come starà".

INTER - "Domani ci sarà questa gara tra due squadre con organici per puntare al titolo. Per nostra fortuna loro sono partiti male ma le ultime gare dimostrano il loro potenziale. Non sarà una rivincita. Ci saranno tre punti come contro il Crotone. All'andata abbiamo commesso degli errori. In questo momento l'Inter lotta per i primi tre posti, con una società forte e che sembra presente. Il prossimo anno sarà la prima o la seconda candidata allo scudetto, senza nulla togliere alla Roma, al Napoli e allo stesso Milan".

CONTRATTO - "Il rapporto col club è ottimo ma a priorità è chiudere bene la stagione e vincere. In campo contano i calciatori. Il calcio è semplice e non contano poi tanti i sistemi di gioco. L'allenatore è bravo se fa meno danni possibile".

DYBALA - "Ogni giocatore, lui come gli altri, deve capire se a volte l'allenatore deve fare delle scelte. Paulo è tornato da un lungo infortunio e sta crescendo di condizione. E' un anno importante per lui, dato che quest'anno gli viene chiesto tanto in campo. Ha le caratteristiche però per arrivare a vincere il pallone d'oro".

LICTHSTEINER - "Sta facendo bene e sarà molto importante per noi. In fase di mercato c'è stato solo un po' di 'casotto'. Lista Uefa? Questa volta è rimasto fuori Hernanes ma la lista Uefa è una cosa tremenda per un allenatore. Purtroppo c'è sempre chi resta fuori".

PJANIC - "E' un giocatore straordinario ma a volte gioca quelle pallette a 5 metri che mi fanno imbestialire. Gioca poi in ogni modulo e nel centrocampo a due può avere una migliore gestione della gara. E' qualcosa di psicologico, perché ora non si rende conto che sta comunque giocando davanti alla difesa".

MODULO - "Non è il sistema che deve migliorare, è la squadra. Eravamo troppo conservatori. Si pensava che bastasse il minimo per vincere. Noi dobbiamo invece puntare sull'intensità.

EVRA - "Va ringraziato per quanto ha dato. Ha anche fatto crescere alcuni giocatori giovani. E' una perdita importante per noi ma è stata fatta una scelta. E' stato onesto, ribadendo che non gli andava di giocare una partita ogni tanto. Lo capisco e lo apprezzo per questo".

ICARDI-HIGUAIN - "Sono due dei più grandi centravanti al mondo, non soltanto d'Italia. Domani ci sarà un valore tecnico molto alto. Questo è un bene per il nostro calcio".