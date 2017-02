Milan-Sampdoria, Montella: "Ocampos e Deulofeu due fenomeni. Caceres? Vediamo"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

04/02/2017 11:33

MILAN SAMPDORIA MONTELLA / È il momento di ripartire, di non pensare alle assenze e pensare solo alla vittoria per scacciare la mini-crisi e rilanciare le ambizioni europee. A 'San Siro' arriva la Sampdoria, ed alla vigilia del match il tecnico rossonero Vincenzo Montella fa il punto sulle ultime news Milan nella consueta conferenza stampa di presentazione. Calciomercato.it vi riporta le dichiarazioni dell'allenatore: "Berlusconi? Sono felice che arrivi, porta sempre entusiasmo e siamo davvero contenti. La Samp è una squadra che gioca, sarà una gara difficile. Dobbiamo avere perseveranza e pazienza".



ROMAGNOLI TERZINO - "Lo sto valutando, ma non voglio dare vantaggi a nessuno. Lui o Vangioni sono due possibilità, devo decidere".



BONAVENTURA - "Mi dispiace aver perso un giocatore importante come Jack, sia dal punto di vista tecnico che umano. Nel calcio purtroppo sono cose che succedono. Gli faccio un grande in bocca al lupo, sperando che torni più forte di prima. Peccato perché era davvero in crescita".



OCAMPOS E DEULOFEU - "Il primo è più abile nel lungo, l'altro nel corto. Devono crescere, ma sono molto interessanti. A 18 anni erano considerati entrambi dei fenomeni, per questo siamo contenti che siano con noi. Devono migliorare in fase realizzativa, hanno le capacità per farlo".

MOMENTO NO - "Dispiace non arrivino i risultati, ma i numeri vanno sempre interpretati. Siamo cresciuti in pericolosità, nei tiri in porta, nei cross, nei passaggi. Concediamo meno agli avversari, il baricentro è più altro. Siamo cresciuti nella distanza di squadra, siamo più compatti. I numeri sono oggettivi, io lavoro sulla logica. Eppure perdiamo. Dobbiamo lavorare e avere la convinzione di poter raggiungere i nostri obiettivi".

CACERES - "Stiamo testando, è un giocatore importante. Stiamo valutando, aspettiamo e vediamo. Quando ci saranno gli accordi ne riparliamo".



STAGIONE - "In base ai calciatori che hai e agli obiettivi, ad inizio stagione poni delle basi. Siamo andati veloci prima, ora dobbiamo continuare a costruire e lavorare. Siamo solo all'inizio".



CLASSIFICA - "Credo che rispecchi le reali capacità delle squadre. Ad esempio la sconfitta di Udine ci può stare se nata in quel modo".



BACCA - "E' uno dei nostri giocatori più importanti. Ha le sue caratteristiche che a 30 anni non si possono cambiare. Non è appariscente, è un finalizzatore che gioca negli spazi. Dobbiamo metterlo in condizione di fare bene, giocando di più in profondità. Noi dobbiamo servirlo meglio, lui deve farsi vedere di più".

CRITICHE - "Le critiche possono anche essere giuste, ma noi non ci facciamo prendere dall'emotività generale, che è normale che ci sia. Il momento più critico non è questo era allo stesso momento all'andata. Al Milan so che si deve vincere, la storia parla. Se si vince è ok, altrimenti si è perdenti".