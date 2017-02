Empoli-Torino, Mihajlovic: "Maxi Lopez deve rispettare le regole"

04/02/2017 11:18

EMPOLI-TORINO CONFERENZA MIHAJLOVIC / L'allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Empoli.

CALCIOMERCATO - "Il mercato di gennaio non è mai semplice. Le squadre che hanno i giocatori forti e pronti o se li tengono o li vendono a caro prezzo. Restano giocatori in prestito, da recuperare o scommesse. Noi abbiamo preso un paio di alternative: Iturbe, che cerchiamo di riportare ai livelli di Verona ma ci vuole tempo, e Carlao, che è esperto ma deve conoscere il nostro campionato e non è stato neanche fortunato perchè si è infortunato e lo rivedremo tra qualche settimana. Milinkovic-Savic è un acquisto di prospettiva, non per oggi. Bisognerà vedere cosa farà Hart.

EMPOLI-TORINO - "Nessuna partita è facile, loro son una squadra collaudata che ci può mettere in difficoltà. Se giochiamo da Toro abbiamo le qualità per portarla a casa. Il nostro compito è riprendere il cammino del girone di andata, ritrovare la vittoria che dà fiducia e coraggio. Sono allenatore di una squadra che ha dimostrato di avere delle qualità. Noi non ci arrendiamo e continuiamo a combattere fino alla fine".

CAIRO - "il confronto tra noi c’è sempre. Ho già spiegato ai miei ragazzi che non è detto che noi dobbiamo fare pressing solo nella metacampo degli avversari e aspettare gli avversari e basta nella nostra”.

MAXI LOPEZ - "Io ho provato a spronarlo in mille modi. Gli ho detto anche che avrei potuto cambiare modulo per giocare a due punte, se lui si fosse rimesso in forma. La situazione, però, non cambia e perciò anche oggi non sarà convocato. E’ lui che deve essere motivato e deve mettersi in discussione. Per giocare nelle mie squadre occorre rispettare delle regole".

S.D.