Juventus, Chiellini: "Io all'Inter? Non ci pensiamo nemmeno. Higuain è un animale, Icardi..."

04/02/2017 11:00

JUVENTUS INTER CHIELLINI / Non sarà sentita come negli anni del post-Calciopoli, ma la sfida tra Juventus ed Inter è tornata super, quantomeno nell'attesa. Sale la carica alla vigilia del big match, ed il difensore bianconero Giorgio Chiellini fa il punto sulle ultime news Juventus e racconta le sue sensazioni in un'intervista concessa a 'La Stampa' di cui Calciomercato.it vi riporta alcuni estratti: "Forse i primi anni dopo Calciopoli era più sentita, ma per chi li ha vissuti non può essere una gara come le altre. Resta una sfida diverse per me e per tutti gli juventini. L’Inter si sta riaffacciando e non può nascondersi: ha una rosa che deve ambire al titolo. Lo sta dimostrando negli ultimi mesi, con Pioli".

ICARDI - "È un attaccante di grandissimo spessore, ha il gol nel sangue: li ha sempre fatti e sempre li farà, a noi anche un po’ troppi. In area ha poco da migliorare, ma in altre cose l’ha fatto: con il Chievo l’ho visto rincorrere per 30 metri e recuperare la palla da cui è nato il gol: segnali importanti".



CHIELLINI ALL'INTER? - "È una cosa di cui non si può neppure parlare".



HIGUAIN - "Mi ha sorpreso, come uomo dico: gli attaccanti te li aspetti sempre un po’ egoisti, invece ho trovato una persona generosa. E come giocatore è ancora più forte di come l’immaginavo: un animale da partita, con qualità mostruose".



PJACA - "Arrivato, ha lasciato tutti a bocca aperta. Ha il fisico di un rugbista e l’allungo di un Cristiano Ronaldo. Appena migliorerà in finalizzazione, sarà un crack mondiale".



CHAMPIONS - "Dipende da come staremo tra due settimane, ad aprile e a maggio. Un anno fa il Barcellona prese l’Atletico in un mese in cui perse 6 partite: da lì in poi vinse sempre, facendo cinque sei gol a gara".

POLEMICHE SULL'ARBITRO RIZZOLI - "Dopo tanti anni non ci fai più caso. Finché sono i tifosi poco male, ma se lo facesse un addetto ai lavori lo troverei patetico. Come l’ultima polemica per il saluto di Buffon all’arbitro: ti fa cascare le braccia".

L.P.