Milan, che emergenza: Montella 'reinventa' Romagnoli?

04/02/2017 10:33

MILAN ROMAGNOLI / Il momento peggiore dal punto di vista dei risultati coincide con una pesante emergenza difensiva in casa Milan. In vista della delicatissima sfida interna con la Sampdoria, infatti, oltre all'infortunato De Sciglio mancheranno anche Abate, che è tornato in gruppo ma ha problemi al ginocchio, e con ogni probabilità Calabria, che comunque sta spingendo per provare ad andare in panchina. Sulla sinistra, così, si scalda l'oggetto misterioso Vangioni, ma non è detto che giocherà. Nelle ultime ore, racconta 'La Gazzetta dello Sport', starebbe prendendo quota l'ipotesi che vedrebbe Romagnoli terzino con Zapata e Paletta al centro. Montella lo ha provato negli ultimi allenamenti e non è da escludere il suo impiego nel ruolo che in carriera ha già interpretato in alcuni passaggi.



L.P.