Serie A, classifica rigori: ecco la squadra che ne ha avuti di più dal 2012!

04/02/2017 10:00

SERIE A CLASSIFICA RIGORI / Il recente turno di Coppa Italia ha fatto tornare di moda la polemica sui rigori assegnati in Italia. I dati 'Opta' offrono la classifica delle squadre che hanno maggiormente beneficiato dei tiri dal dischetto in Serie A. Sorpresi?

1. MILAN 78 rigori in 325 partite. Un rigore ogni 4.2 partite

2. ROMA 69 rigori in 325 partite. Un rigore ogni 4.7 partite

3. NAPOLI 66 rigori in 326 partite. Un rigore ogni 4.9 partite

4. FIORENTINA 64 rigori in 326 partite. Un rigore ogni 5.1 partite

5. LAZIO 61 rigori in 326 partite. Un rigore ogni 5.3 partite

6. JUVENTUS 54 rigori in 325 partite. Un rigore ogni 6 partite

7. GENOA 53 rigori in 326 partite. Un rigore ogni 6.2 partite

8. UDINESE 52 rigori in 326 partite. Un rigore ogni 6.3 partite

9. CAGLIARI 48 rigori in 287 partite. Un rigore ogni 6 partite

10. TORINO 45 rigori in 212 partite. Un rigore ogni 4.7 partite

11. INTER 45 rigori in 326 partite. Un rigore ogni 7.2 partite

12. CHIEVO 39 rigori in 326 partite. Un rigore ogni 8.4 partite

13. SAMPDORIA 39 rigori in 288 partite. Un rigore ogni 7.4 partite

14. ATALANTA 35 rigori in 288 partite. Un rigore ogni 8.2 partite

15. CATANIA 34 rigori in 228 partite. Un rigore ogni 6.7 partite

16. BOLOGNA 32 rigori in 287 partite. Un rigore ogni 9 partite

17. PALERMO 32 rigori in 288 partite. Un rigore ogni 9 partite

18. SASSUOLO 29 rigori in 136 partite. Un rigore ogni 4.7 partite

19. PARMA 28 rigori in 228 partite. Un rigore ogni 8.1 partite

20. SIENA 23 rigori in 152 partite. Un rigore ogni 6.6 partite

21. VERONA 21 rigori in 114 partite. Un rigore ogni 5.4 partite

22. BARI 18 rigori in 76 partite. Un rigore ogni 4.2 partite

23. CESENA 18 rigori in 114 partite. Un rigore ogni 7.6 partite

24. LECCE 15 rigori in 114 partite. Un rigore ogni 7.6 partite

25. PESCARA 9 rigori in 60 partite. Un rigore ogni 6.7 partite

26. CARPI 9 rigori in 38 partite. Un rigore ogni 4.2 partite

27. REGGINA 8 rigori in 38 partite. Un rigore ogni 4.8 partite

28. LIVORNO 8 rigori in 76 partite. Un rigore ogni 9.5 partite

29. NOVARA 7 rigori in 38 partite. Un rigore ogni 5.4 partite

30. EMPOLI 7 rigori in 98 partite. Un rigore ogni 14 partite

31. BRESCIA 6 rigori in 38 partite. Un rigore ogni 6.3 partite

32. CROTONE 4 rigori in 21 partite. Un rigore ogni 5.3 partite

33. FROSINONE 3 rigori in 38 partite. Un rigore ogni 12.7 partite.

S.D.