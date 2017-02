04/02/2017 10:02

INSTAGRAM KAKA NOCERINO / Prendete un pulmino, mettete alla guida Antonio Nocerino e Ricardo Kakà, un po' di buona musica e lo show è servito. I due ex milanisti, ora all'Orlando City in MLS, continuano a dar spettacolo su Instagram con i loro video in cui si immortalano mentre cantano per le strade della Florida.

Vamossss!! Together ???????? #preseason @orlandocitysc @antonocerino Un video pubblicato da Ricardo Kaka (@kaka) in data: 3 Feb 2017 alle ore 10:27 PST

L.P.