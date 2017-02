Calciomercato Fiorentina, Kalinic tra la Cina e una big europea

04/02/2017 09:40

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC / Il Tianjin Quanjian non molla e continua a coltivare l'ambizione di strappare Nikola Kalinic alla Fiorentina nelle prossime settimane (il calciomercato in Cina è ancora aperto), come ammesso pubblicamente anche dall'allenatore Fabio Cannavaro: "Lui è la mia prima scelta per il 4-3-3 che ho in mente".

A gennaio Kalinic ha detto 'no' alla Cina ed appare intenzionato a rimanere fermo sulla sua posizione. Secondo 'La Repubblica', il giocatore medita invece l'addio a Firenze in estate, ma la destinazione non sarà la Cina bensì un grande club europeo.

S.D.