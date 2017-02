Sampdoria, i ricordi di Barreto: "Da bambino ero Lombardo". E l'avvertimento al Milan...

04/02/2017 09:36

SAMPDORIA BARRETO / Edgar Barreto si racconta. In vista della sfida di domani in casa del Milan, il centrocampista paraguaiano della Sampdoria parla ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Quando ero piccolo, in Paraguay, in Tv si vedevano solo i campionati spagnolo e italiano. Era il periodo d'oro della Sampdoria, quella dello scudetto, ed io ne ero affascinato. Quando giocavamo con gli amici io stavo sempre nella Sampdoria ed ero Lombardo, non so perché. Fuori rosa in estate? Questo è il calcio, a volte sei fuori da un progetto, poi con dedizione riesci a trovare spazio. Se volete è anche bello. Giampaolo? Il suo calcio è diverso da tutti quelli che avevo conosciuto. Con lui gli allenamenti sono divertimento, non stress. Le difficoltà con Montella? Tutta la squadra era al di sotto delle sue possibilità, tranne Viviano che è stato determinante".

Barreto, poi, conclude: "In nazionale eravamo un gruppo straordinario, abbiamo fatto la storia del nostro calcio, ma quei viaggi transoceanici mi distruggevano. Piuttosto che fare due cose male, ho cercato di farne una bene. Milan? All'andata il gol annullato avrebbe potuto cambiare tutto, e il fuorigioco non c'era. Pure la prossima sarà una bella sfida e ve lo assicuro, per loro sarà dura".

L.P.