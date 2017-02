Calciomercato Juventus, l'Inter tenta il sorpasso per Tolisso

04/02/2017 09:20

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO / La Juventus non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Corentin Tolisso, dopo il 'no' del Lione ai 35 milioni di euro stanziati dai bianconeri a gennaio. Come scrive oggi in edicola 'Tuttosport', in vista dell'estate, l'intesa di massima tra le due società è vicina, con la Juventus che punta a bloccare il giocatore prima che su di lui si scateni un'asta internazionale. Occhio, però, agli 'sgambetti': l'Inter, infatti, appare ottimista sulla possibilità di mettere la freccia nella corsa al giocatore. Emissari nerazzurri erano sugli spalti del Parc Olympique Lyonnais lo scorso 22 gennaio per il match tra Lione e Marsiglia. Sulle tracce di Tolisso c'è anche il Milan.

S.D.