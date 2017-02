Calciomercato Roma, Spalletti con la 'valigia': c'è l'ombra di Inter e Juventus

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI / Il futuro di Luciano Spalletti, legato alla Roma da un contratto in scadenza a giugno 2017, resta un rebus. L'allenatore di Certaldo starebbe seriamente pensando di lasciare la Capitale a fine stagione e, come si legge questa mattina sulle colonne de 'Il Tempo', Inter e Juventus potrebbero farci un pensierino: la società nerazzurra ha deciso di affidarsi a Pioli, ma lo tiene sotto esame e l'eventuale mancata qualificazione in Champions League potrebbe spingere i cinesi a cambiare guida tecnica, con Spalletti tra i primissimi candidati; in casa Juve, da tempo circola il nome di Spalletti per l'eventuale 'dopo Allegri', anche se la pista Paulo Sousa resta calda.

E la Roma? La società giallorossa stima Allegri, ma uno scambio di panchine tra il tecnico livornese e Spalletti appare ad ora ipotesi clamorosa e poco più. Il probabile arrivo di Monchi potrebbe essere il preludio allo sbarco nella Capitale di Emery. In Italia sono in piedi, invece, le piste che conducono a Giampaolo e Di Francesco.