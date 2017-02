Calciomercato Milan, dentro o fuori: arriva la risposta di Caceres

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

04/02/2017 08:47

CALCIOMERCATO MILAN CACERES / Situazione quasi paradossale. Lo scoglio che inizialmente sembrava più complicato è stato superato: test fisici ok, c'è qualche 'lacuna' ma che può essere colmata. Quello che invece preoccupa adesso è il mancato accordo economico tra le parti. Da un lato c'è il Milan, che ha praticamente tre dei suo quattro terzini ko, dall'altro Martin Caceres, fermo per infortunio da un anno ed un giorno (il 3 febbraio 2016 riportò la rottura del tendine d'Achille) e senza squadra dallo scorso luglio. In questi mesi per l'uruguaiano si sono presentate diverse opportunità, nessuna andata però a buon fine. Ora l'ipotesi rossonera, che dopo gli esiti positivi dell'approfondita serie di visite mediche a cui si è sottoposto l'ex Juventus sembrava ormai ad un passo. Ed invece al tavolo della trattativa è spuntato il nodo contratto. In una cena andata in scena ieri sera tra il calciatore, il suo agente e l'amministratore delegato milanista Adriano Galliani, il Milan ha formulato la sua proposta condivisa con la cordata cinese. Proposta che, racconta 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe ben lontana dalle richieste avanzate dall'uruguaiano: se Caceres chiede circa 800mila euro per concludere la stagione alla corte di Montella, infatti, la dirigenza rossonera non intende andare oltre i 300-400mila euro. E a questo punto il discorso si è interrotto.



Adesso conterà molto la sua voglia di tornare e la motivazione del giocatore, che però non sarebbe parso molto entusiasta dopo il vertice e ha chiesto 24 ore di tempo per pensarci. Oggi, in ogni caso, arriverà la sua risposta, in un senso o nell'altro.