Calciomercato, Cassano: "Posso fare ancora la differenza in Serie A. Quel doppio 'no' alla Juve..."

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

04/02/2017 08:30

INTERVISTA CASSANO / Antonio Cassano, attualmente svincolato e alla ricerca di una squadra, ha concesso una lunga intervista al 'Corriere dello Sport'. Calciomercato.it vi riporta i passaggi salienti delle dichiarazioni dell'attaccante barese sulle varie tappe della sua carriera e sul suo futuro in chiave calciomercato Serie A ("Serie B? Io sono convinto di poter ancora divertirmi e fare la differenza in Serie A").

Cassano: "Posso ancora fare la differenza in Serie A. Se avessi ascoltato Totti..."

IL GOL ALL'INTER - "Mi ricordo che avevo fatto una grande partita, però avevo sbagliato 2 o 3 gol e mi stavo dannando l'anima. Nella mia testa dicevo 'Cavolo Enynnaya ha fatto un gran gol, mi sa che a lui passa il treno e a me no'. Fino al momento in cui Perrotta mi ha fatto un gran lancio. (...) Ho segnato il gol che mi ha cambiato la vita. Non capivo neanche io come volevo festeggiare. Ero felice, sarei andato anche sulla luna in quel momento. Quel gol mi ha fatto diventare tutto".

IL PASSAGGIO ALLA ROMA - "Avevo l'occasione di andare alla Juve, ma quando ho iniziato a giocare ammiravo molto il Pupo, Francesco Totti. Era il più forte di tutti e io mi rivedevo in lui. Dovevo andare alla Juve, ma quando è arrivata l'offerta dei giallorossi ho detto al mio procuratore: 'Dobbiamo andare alla Roma'. Sono andato lì solo per giocare con Totti. E' impossibile non diventare amico di Totti. E' una persona seria, umile, a modo. Quando sono arrivato a Roma, i primi 4 mesi mi ha fatto vivere a casa sua con la mamma ed il papà, mi ha fatto sentire a casa. Se avessi ascoltato il 10% di tutti i consigli positivi che mi dava, avrei fatto un'altra carriera. Se avessi ascoltato Francesco, probabilmente sarei rimasto a Roma per 10, 15 anni insieme a lui. Quello è stato il consiglio che mi ha dato e che avrei dovuto ascoltare. (...) Con lui in campo bastava che ci guardassimo e veniva tutto spontaneo. Mi sono trovato divinamente con lui, è stato un divertimento clamoroso. E' quello con cui mi sono divertito di più a giocare a calcio, in tutta la mia vita. (...) A Roma mi sono trovato meglio e peggio con Capello, peggio per colpa mia. Se è vero che ho preso per il bavero Del Neri? No, non è vero".

REAL MADRID - "L'errore più grande che mi rimproverò è l'anno e mezzo al Real, ho fatto di tutto e di più in senso negativo. La mia felicità era non avere regole. Quei giorni sono il mio grande rimpianto. Perché andai via? Volevo tornare in Italia, mia mamma non stava bene a Madrid. C'era l'opportunità di giocare alla Juve in Serie B, l'ho rifiutata per la seconda volta e sono andato alla Sampdoria. La Juve è una bella donna, ma non mi prende".

SAMPDORIA - "Alla Samp mi sono trovato benissimo e ho trovato nel mondo del calcio la persona umanamente migliore che si possa trovare: Riccardo Garrone. Era il padre che avrei voluto avere. Il litigio con lui è il rimpianto umano più grande che ho, non me lo perdonerò. Prima che morisse, però, abbiamo chiarito".

MILAN - "Galliani stava vendendo Ronaldinho e gli è venuta la geniale idea di propormi due anni e mezzo di contratto. Io volevo vincere e ci sono riuscito".

INTER - "Sono sempre stato interista, ho spinto come un matto quando dovevo andare dal Milan all'Inter. Ho fatto una stagione buona, con nove o dieci gol, poi è arrivato quel santone di Mazzarri che si sveglia la mattina e vuole fare quello che sa tutto. All'inizio mi disse che non c'erano problemi con me, poi appena firmato disse che ero il primo che doveva andare via".

PARMA - "Delle piccole è stata la piazza migliore che ho trovato. Avevo capito che c'era qualcosa che non andava nella società, un giorno ho detto: 'Adesso è finito il gioco'. Ho lasciato tutto e sono andato via".

FUTURO - "Adesso sono un'altra persona. Sono più equilibrato, più sereno. Mi piacerebbe continuare a giocare perché, dopo mia moglie e i figli, il calcio è la mia vita. E' la prima volta che sono rimasto al mio peso, pur stando fermo 6 mesi. Mi sto allenando duramente con i ragazzini perchè ho un grande entusiasmo. Ho voglia di tornare a giocare e sono pronto per farlo. Serie B? Io sono convinto di poter ancora divertirmi e fare la differenza in Serie A".

INSIGNE - "Un giocatore giovane che mi assomiglia? Oggi in Serie A ce n'è un solo. Abbiamo ruoli diversi, ma come inventiva, qualità, personalità dico Insigne del Napoli. Ha genio, è terrone come me. Rivedo in lui tante cose di me".