Calciomercato West Ham, Calleri rivela: "Sono rimasto per Tevez"

04/02/2017 00:37

CALCIOMERCATO WEST HAM/ Come raccontato da Calciomercato.it nelle scorse settimane, la Fiorentina ha pensato a Calleri come sostituto in attacco in caso di addio di Kalinic. L'argentino del West Ham, in un'intervista rilasciata a 'Sky Sports', ha rivelato i motivi che lo hanno portato a restare a Londra: "Ho sentito Tevez, che mi ha consigliato di restare al West Ham - ha spiegato l'ex Boca Juniors - Quando è arrivato qui, anche lui ha vissuto una situazione simile alla mia. E' stata dura per lui e lo è oggi per me, ma ho deciso di restare e combattere".

S.F.