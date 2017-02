Calciomercato Milan, affare Caceres: arriva la fumata nera?

03/02/2017 23:54

CALCIOMERCATO MILAN CACERES / Il ritorno in campo di Martin Caceres si allontana clamorosamente ancora una volta. Senza squadra dallo scorso luglio, quando lasciò la Juventus dopo la scadenza del contratto, per il difensore uruguaiano dopo una lunga serie di trattative sfumate sembrava potessero spalancarsi le porte del Milan. Come raccontato da Calciomercato.it, la proposta del Milan e le richieste di Martin Caceres erano distanti, ma si continuava a lavorare per tentare di raggiungere un'intesa. Oggi, dopo le visite mediche che hanno dato esiti confortanti, le parti sembravano potersi avvicinare, ma poi il colpo di scena. Secondo quanto riferisce 'gazzamercato.it', dopo il nuovo vertice andato in scena nelle ultime ore non si è giunti ad un'intesa e sarebbe arrivata la fumata nera. Affare dunque in bilico, si attendono nuovi sviluppi.



L.P.